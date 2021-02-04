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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كيان وهمي تعليمي في الحيزة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:28 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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ضبطت الأجهزة الأمنية مسجل له معلومات جنائية، لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي دون ترخيص بالعمرانية في الجيزة، واستغلال ذلك الكيان لممارسة النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية.

وقام بالإعلان عنها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، زاعمًا كونه وكيلًا لجامعة دولية في منح دورات تعليمية وإصدار شهادات بتخصصات مختلفة، وأن تلك الشهادات التي يمنحها للدارسين تمكنهم من العمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافًا للحقيقة) نظير حصوله على مبالغ مالية، وعثر بمقر هذا الكيان بحضوره على عدد من الشهادات باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الأكاديميات الدولية – عدد من شهادات الخبرة بأسماء أشخاص – عدد من استمارات الالتحاق بذلك الكيان – مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بنشاط الكيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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