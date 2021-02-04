عينت مسؤولة عن سفارتها هناك.. هل تعيد إسرائيل علاقاتها بتركيا؟

إعلان إسرائيلي

رسالة إسرائيل لتركيا

جهود تركية لعودة العلاقات مع إسرائيل

اتخذت إسرائيل خطوة أولية تجاه السعي التركي المستمر منذ فترة لعودة العلاقات، بتعيين إيريت ليليان كمسئولة عن سفارتها لدى أنقرة.وأعلنت وزارة الخارجية لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تعيين ليليان، في منصب القائم بأعمال سفارتها في تركيا.وأشارت الخارجية الإسرائيلية، في إعلانها، إلى أن ليليان سياسية مخضرمة، خاصة في الشأن التركي، وهو ما سيمكنها من إدارة كافة ملفات العلاقات مع تل أبيب.ويحمل إعلان إسرائيل لتعيين قائم بأعمال سفارته في أنقرة، رسالة واضحة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنها - أي إسرائيل - ربما تميل إلى الموافقة على المطالب التركية بعودة العلاقات.ونقلت تل أبيب، في وقت سابق، عدة شروط إلى أنقرة للموافقة على مطالب الأخيرة بعودة العلاقات مع إسرائيل، بعد قطع العلاقات لمدة وصلت ما بين ثلاث وأربع سنوات، تحديدا بعد طرد السفراء المتبادل عام 2018.وقال المسؤولون في تركيا، في العديد من التصريحات، بأن بلادهم تسعى إلى عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.وأعرب الرئيس التركي، في إحدى تصريحاته، أنه يسعى إلى وجود علاقات متبادلة مع تل أبيب، وإنهاء القطيعة الحالية.وقالت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق، إن أردوغان يسعى لعودة العلاقات مع تل أبيب، خوفا من سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاهه.وعقدت جابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل، مباحثات حينها، مع كل من المستشار السياسي لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومسؤولي مجلس الأمن القومي ووزارة الجيش وجهاز الاستخبارات "الموساد".