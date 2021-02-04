كورونا حول العالم.. 104.5 ملايين إصابة و2.27 مليون وفاة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم حتى الساعة 13.04 بالتوقيت العالمي المنسق بلغ 104 ملايين و484 آلاف و981 حالة.وتسبب المرض جراء فيروس كورونا، والمعروف رسميا بمرض كوفيد19-، في وفاة مليونين و270 ألفا و991 شخصا حول العالم.