رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«دنقلا»: قطاع المقاولات يتطلع لاستخدم التكنولوجيا الرقمية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:07 م
مالك دنقلا
مالك دنقلا
علا العلاف
طباعة
قال الدكتور مالك دنقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، وعضو لجنة التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يتطلع لاستخدم التكنولوجيا الرقمية لاعتماد المزيد من التحسين في طريقة العمل والتعامل مع التحديات المقبلة، معتبرا أن الأهم من ذلك أن هذه التقنيات ستغطي كل من المكتب الاستشارية والموقع.

وأوضح «دنقلا» أنه يتم التركيز على التحول الرقمي في الموقع الإنشائية بنسبة 37٪، ويمثل 25% نسبة مقاولي الباطن استخدام التكنولوجيا الرقمية بنسبة 23%.

وأشار إلى تطلع بعض المالكين من قطاع التشييد والبناء بقطاع العقارات أيضًا إلى استخدام التكنولوجيا أثناء ما قبل البناء لتقليل ملف المخاطر الخاص بهم والمساعدة في تحديد أفضل الشركاء للمشروع، ويخطط ثلث الملاك بنسبة (36٪) لاعتماد أدوات التأهيل المسبق لفهم المخاطر قبل إشراك المقاولين في تنفيذ المشروعات.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

في ذكرى وفاتها.. 3 رجال في حياة الفنانة نادية لطفي

وزيرة الصحة: زيادة فى استخدام وسائل منع الحمل.. وانخفاض معدلات الإنجاب

الصحة تعلن التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح جديدة لكورونا

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

محمد الشناوى: سعيد بتأهل الأهلى لنصف نهائى مونديال الأندية

تشيلسى يحسم ديربى لندن بالفوز على توتنهام بهدف نظيف

حسين الشحات: نسعى لتقديم عرض قوى أمام بايرن ميونخ

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

السبت: نادى السينما الأفريقية يعرض البحر من ورائكم بسينما الهناجر

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة