«دنقلا»: قطاع المقاولات يتطلع لاستخدم التكنولوجيا الرقمية

قال الدكتور مالك دنقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، وعضو لجنة التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يتطلع لاستخدم التكنولوجيا الرقمية لاعتماد المزيد من التحسين في طريقة العمل والتعامل مع التحديات المقبلة، معتبرا أن الأهم من ذلك أن هذه التقنيات ستغطي كل من المكتب الاستشارية والموقع.وأوضح «دنقلا» أنه يتم التركيز على التحول الرقمي في الموقع الإنشائية بنسبة 37٪، ويمثل 25% نسبة مقاولي الباطن استخدام التكنولوجيا الرقمية بنسبة 23%.وأشار إلى تطلع بعض المالكين من قطاع التشييد والبناء بقطاع العقارات أيضًا إلى استخدام التكنولوجيا أثناء ما قبل البناء لتقليل ملف المخاطر الخاص بهم والمساعدة في تحديد أفضل الشركاء للمشروع، ويخطط ثلث الملاك بنسبة (36٪) لاعتماد أدوات التأهيل المسبق لفهم المخاطر قبل إشراك المقاولين في تنفيذ المشروعات.