840 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 186250 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل الإجمالي الوفيات إلى 962.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 66 حالة تتلقى الرعاية الصحية.وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 555 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 160098 حالة.