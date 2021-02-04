محافظ الغربية يوجه برفع تجمعات مياه الأمطار

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، جميع رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع أي تجمعات لمياه الأمطار والتأكد من خلو الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق من وجود أي تجمعات لمياه الأمطار، مع تواجد عربات شفط وكسح المياه في الأماكن المحددة لها، بعدما أجرى محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية لشوارع مدينة طنطا، وقام خلالها بمتابعة رفع تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع وتصريفها بصورة مستمرة وخلال الجولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وإزالة كافة الإشغالات على طول كورنيش المرشحة.وبدأت الجولة بتفقد حركة السير في شارع البحر وشارع الجلاء حتى كوبري فاروق مرورًا بكوبري القرشي، كما توجه المحافظ، لتفقد منطقة المعرض والاستاد، حيث تابع عمليات شفط تجمعات المياه أسفل الكوبري، وتأكد من خلو شوارع منطقة الإستاد من تجمعات المياه وسيولة الحركة المرورية، وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع النحاس، منطقة سيجر، ميدان ستوتة والمحطة وإزالة كل لإشغالات لتسهيل حركة السير والمرور.وكانت «الدستور» بثت من مدينة طنطا يوضع آثار الأمطار التى ضربت المحافظة وناشدت فيه المحافظة بالتحرك وإزالة آثار الأمطار.