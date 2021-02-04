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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: تلقيح 351 ألفا و723 شخصا ضد كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:03 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح ضد فيروس كورونا بلغ 351 ألفا و723 شخصا منذ بداية عملية التطعيم.

وسجل المغرب 620 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 473 ألفا و667 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 11 ألفا و729 فحصا، قد بلغ 4 ملايين و945 ألفا و385 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 28 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8 آلاف و351 وفاة.

كما تم تسجيل 742 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 452 ألفا و522 حالة.

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