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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أحمد حته: دعوة السيسي لتعزيز الإخوة الإنسانية رسالة سامية هدفها نشر التسامح

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:01 م
النائب أحمد حته
النائب أحمد حته
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب أحمد حته عضو مجلس النواب، على أهمية الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي للعالم بضرورة العمل على تعزيز الاخوة الإنسانية ونشر قيم السلام ونبذ التعصب.

واشار خلال تصريح له اليوم، أن رسالة الرئيس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لـ"الأخوة الإنسانية". تحمل معانٍ سامية وتؤكد ضرورة أن تعود هذه القيم الأصيلة للسلام والتسامح وأن تغمر العالم كله.

وشدد حتة، أن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية، كذلك العمل بقوة لنشر السلام ونبذ الفرقة والتصدي لدعوات الدم والعنف والارهاب والتطرف التي يتبناها البعض.

وقال حته، إن مصر وعلى مدى قرون طويلة علمت الانسانية الحب والاخاء والسلام، عبر حضارة أصيلة وفنون لم يرى العالم مثلها على طول الزمن، طالبا بضرورة انتهاز الفرصة لتعزيز الاخوة الانسانية ومحاربة جماعات الظلام ونشر التسامح وتعزيز قيم المواطنة بشكل محلي واقليمي وعالمي.

وتابع عضو مجلس النواب، إن هناك صراعات كثيرة يموج بها العالم منذ عقود وآن الآوان لتجاوزها وانهاءها بمفاوضات وحوار واتفاقيات سلام وتسوية.

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