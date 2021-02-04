برلمانى: الخطى تتسارع داخل الدولة للقضاء على العشوائيات

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن مصر عازمة على القضاء تمامًا على المساكن والمناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مناطق حضارية وآدمية وتوفير كل الخدمات لهم.وأشار «القطامي»، خلال تصريحات له اليوم، إلى أن هناك تخطيط لتنفيذ نحو 42 مشروعًا على غرار الأسمرات في 14 محافظة، وهو ما يؤكد أن هناك إصرارًا ورؤية واضحة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لإنهاء العشوائيات والقضاء على مواطن الجريمة فيها والدفع بكل سكان مصر للعيش في حياة كريمة.وأكد عضو مجلس النواب، أن صندوق تطوير العشوائيات قد بدأ في بناء آلاف الوحدات في كل من حلايب وشلاتين والوادي الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية في العبور والسلام.وقال «القطامي»، إن الخطى تتسارع داخل الدولة للقضاء على العشوائيات باعتبارها واحدة من القضايا المزمنة على مدى عقود طويلة في مصر، حيث كانت كل الحكومات السابقة تتجنب الدخول في مستنقع العشوائيات، خوفًا من التكلفة الفادحة ومن عدم الإنجاز فيه أو التورط مع المواطنين، موضحًا أن الدولة القوية في عهد السيسي استطاعت تجاوز كل ذلك.