سعر اليورو اليوم الجمعة فى مصر 5-2-2021





وتتباين أسعار اليورو في السوق المصرى بشكل يومي، ومن الممكن أن يحقق زيادةً أو انخفاضًا حسب سعره في البنوك الحكومية، وغيرها، وننشر اليوم أسعار اليورو في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، والبنك التجاري الدولي، ولديكم كافة المعلومات التي يبحث عنها القارىء المصري والعربي في جوجل بشكل يومي.

سعر اليورو اليوم الجمعة في مصر ٥-٢-٢٠٢١ استقرت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية، وهم بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، عن سعره بالأمس، حيث لم يحقق أي انخفاضًا أو ارتفاعًا اليوم، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري عند الشراء ١٨.٧٤٣ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ١٨.٩٥٤١ جنيه مصري.



سعر اليورو اليوم في بنك مصر سجل اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، عند الشراء ١٨.٧٣٢ جنيه مصري، فيما بلغ سعره اليوم عند البيع ١٨.٩٥٤١ جنيه مصري.



سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك التجارى الدولي cib

يتباين سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib، يوميًا، ليسجل اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، عند الشراء ١٨.٧١٩ جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع ١٨.٩٣ جنيه مصري.



سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك المركزي المصري لديكم سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، حسب سعر الصرف الرسمي داخل البنك المركزى المصري، حيث وصل سعره عند الشراء ١٨.٧١٦٥ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع أمام الجنيه المصري ١٨.٨٧٣٨ جنيه مصري. استقرت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية، وهم بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، عن سعره بالأمس، حيث لم يحقق أي انخفاضًا أو ارتفاعًا اليوم، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري عند الشراء ١٨.٧٤٣ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ١٨.٩٥٤١ جنيه مصري.سجل اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، عند الشراء ١٨.٧٣٢ جنيه مصري، فيما بلغ سعره اليوم عند البيع ١٨.٩٥٤١ جنيه مصري.يتباين سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib، يوميًا، ليسجل اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، عند الشراء ١٨.٧١٩ جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع ١٨.٩٣ جنيه مصري.لديكم سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، حسب سعر الصرف الرسمي داخل البنك المركزى المصري، حيث وصل سعره عند الشراء ١٨.٧١٦٥ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع أمام الجنيه المصري ١٨.٨٧٣٨ جنيه مصري.