سعر اليورو اليوم الجمعة فى مصر 5-2-2021
الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:44 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» سعر اليورو، اليوم الجمعة في مصر ٥-٢-٢٠٢١، ونستعرض لكم تفاصيل أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية يوميًا، بحسب تطور سعره داخل البنوك المصري.
يتباين سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib، يوميًا، ليسجل اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، عند الشراء ١٨.٧١٩ جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع ١٨.٩٣ جنيه مصري.
وتتباين أسعار اليورو في السوق المصرى بشكل يومي، ومن الممكن أن يحقق زيادةً أو انخفاضًا حسب سعره في البنوك الحكومية، وغيرها، وننشر اليوم أسعار اليورو في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، والبنك التجاري الدولي، ولديكم كافة المعلومات التي يبحث عنها القارىء المصري والعربي في جوجل بشكل يومي.
سعر اليورو اليوم الجمعة في مصر ٥-٢-٢٠٢١استقرت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية، وهم بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، عن سعره بالأمس، حيث لم يحقق أي انخفاضًا أو ارتفاعًا اليوم، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري عند الشراء ١٨.٧٤٣ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ١٨.٩٥٤١ جنيه مصري.
سعر اليورو اليوم في بنك مصرسجل اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، عند الشراء ١٨.٧٣٢ جنيه مصري، فيما بلغ سعره اليوم عند البيع ١٨.٩٥٤١ جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك التجارى الدولي cib
يتباين سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib، يوميًا، ليسجل اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، عند الشراء ١٨.٧١٩ جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع ١٨.٩٣ جنيه مصري.