كريستيانو وجورجينا يتحديان الثلوج في تورينو (صور)

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أحدث جلسة تصوير لهما وسط الثلوج، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.كما أطل الثنائي في مقطع فيديو، يظهران فيه وهما يستمتعا بالطبيعة بفصل الشتاء في تورينو بإيطاليا، أثناء ركوب الدراجة على الجليد.وتألقت جورجينا بملابس شتوية ثقيلة، حيث اختارت أن ترتدي جاكيت كحلي اللون مع نقوش بيضاء، من نوعية "وتر بروف" المقاوم للمياه، ونسقت معه بنطال جينز، وبوت بنفس لون الجاكيت، ونسقت مع إطلالتها نظارة كبيرة لمقاومة مياه الثلوج.فيما ارتدي كريستيانو جاكيت أبيض اللون من نوعية وتر بروف، وبنطال كحلي اللون، كما ارتدي نظارة كبيرة الحجم لتفادي الثلوج.وكان أط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد أعلن على التقدم لطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بعد علاقته بها منذ 4 سنوات ماضية.وبحسب صحيفة El Mundo، قرر كريستيانو الإعلان عن تقدمه للفتاة التي يحبها قلبه، خلال حفل نظمه لمقابلة أصدقائه، وبالفعل وافقت جورجينا على طلب النجم العالمي.وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورا لهما سويا فى كافة المناسبات والاجازات، بل وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، ومنها أعلنا خطبتهما في عام 2018، ولكنها لا تزال قيد التخطيط.