الإمارات: نتطلع لإنهاء الحرب باليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، أن الإمارات من أكبر مانحي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وتتطلع إلى إنهاء الحرب في البلاد.وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في بيان اليوم عبر حسابه على موقع تويتر، إن تعيين تيموثي ليندركينج مبعوثًا أمريكيًا إلى اليمن يمثل دفعة تساعد على تسوية الصراع في اليمن وتعزيز استقرار المنطقة.وأوضح قرقاش أن الإمارات أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر الماضي حرصًا منها على إنهاء الحرب، مشيرا الى أن الإمارات دعمت جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة.وكان الرئيس الأمريكي أعلن خلال خطابه اليوم عن تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن، كما أعلن إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب اليمنية.