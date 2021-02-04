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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة ملابس بأكتوبر

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:43 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 200 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الجاهزة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك براتب يصل إلى 3000 جنيه، وزيادة سنوية.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 45 عامل أوفر، وذلك براتب يتراوح من 1600 إلى 2000 جنيه، و35 عامل سنجر، وذلك براتب يتراوح من 1600 إلى 2000 جنيه، و20 عامل أورليه، براتب يتراوح من 1900 إلى 2000 جنيه، و80 عامل جوكر، وذلك براتب يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب.

كما تطلب الشركة، 15 عامل جودة إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب يتراوح من 1700 إلى 2000 جنيه.

ويشترط في المتقدم للحصول لإحدى تلك الوظائف، أن يكون يكون لديه خبرة سنتين، وألا يزيد عمره عن 45 سنة، وأن يكون من سكان أكتوبر، الفيوم، بني سويف، أطفيح، والجيزة، وذلك من الجنسين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01222250163، و01200331151، والتواصل مع المدير المسئول شيماء محمد، أو التوجه لمقر الشركة في 92أ بلوك الشوربجي، المنطقة الصناعية الأولى، 6 أكتوبر.

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