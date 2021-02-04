أحمد صلاح فرحات يطرح أحدث أغانيه «وراكى» (فيديو)

طرح المطرب الشاب أحمد صلاح فرحات أغنية بعنوان "وراكي"، وهي من كلماته وألحانه وتعد أول تجاربه فى الغناء الشرقى.يأتي هذا بعد أيام من طرح أغنية "أمريكانى"، وهي من كلمات أحمد صلاح فرحات غناء أبو صلاح وديبى جاد، وتعد هذه الأغنية سادس تعاون بين أبو صلاح وديبى جاد بعد نجاح العديد من الأغانى بينهما، الأغنية من إخراج ديبي جاد وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى دبى.كما تعاونا أيضًا فى أغنية "الدنيا"، وشارك معه الغناء مدين حمزة، وهي من كلمات أحمد صلاح فرحات وإبراهيم عشرى ومن ألحان ديبي جاد.كذلك أغنية "هلابينو" بالتعاون مع ديبي جاد، وهي من كلمات أحمد صلاح فرحات وإخراج ديبي جاد، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى دبي.واشترك معهما فى غناء "المستحيل"، مصطفى الميلجى، وهي من كلمات كلمات وألحان أحمد هشام جاد ومن إخراج ديبى جاد.وحققت الأغنية عددًا كبيرًا من المشاهدات بعد ساعات من طرحها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها.وتأتي أغنية "مستحيل" بعد نجاح أغانيه الأخيرة "تيك توك" و"روق" وأغنية "مززيكها"، والذي تعاون فيهما مع DB Gad ومدين حمزة، والتي تم طرحهم على "يوتيوب".يذكر أن أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار".