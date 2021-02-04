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القبلة

حكومة أفغانستان تمنح أستاذة بجامعة الأزهر وسام رفيع المستوى

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:34 م
أستاذة بجامعة الأزهر
أستاذة بجامعة الأزهر وسام رفيع المستوى
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منحت الحكومة الأفغانية الدكتورة عفاف السيد زيدان أستاذ اللغة الفارسية وآدابها بجامعة الأزهر وعميدة كلية الدراسات الإنسانية الأسبق، وسام ملالي؛ تقديرًا وعرفانا بإسهامتها وإنجازاتها العلمية في التعريف بالأدب والثقافة الأفغانية باللغة العربية.

وقد عقدت السفارة الأفغانية بالقاهرة - وفقا لما نشرته وحدة الاتصال بإعلام الأزهر على صفحتها بالفيس بوك - احتفالا بهذا التكريم أشاد فيه توريالي غياثي مدير العلاقات العامة بوزارة الخارجية الأفغانية، بجهود الدكتورة عفاف في توثيق العلاقات الأفغانية المصرية، ثم أهدى السفير محمد محق سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية في القاهرة وسام ملالي للدكتورة عفاف، مشيرا إلى مكانتها بين طلاب العلم الأفغان ودورها في توثيق العلاقات بين البلدين من خلال مؤلفاتها العلمية القيمة التي تناولت فيها التعريف بأفغانستان، كما قدم السفير فضل الرحمن فاضل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الأفغانية هدية وزراة الخارجية الأفغانية لفضيلتها مؤكدا أنها قدمت اسهامات جليلة في خدمة اللغة والأدب الأفغاني وكانت في رحلاتها العلمية خير سفيرة لمصر وأفغانستان كونها أول مصرية تسافر لاستكمال متطلبات الدكتوراة في أفغانستان أواخر الستينيات وعاشت فيها عدة سنوات.

وأشارت - وحدة الاتصال في منشورها على صفحتها بالفيس بوك - أن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني أصدر قرارا بتكريم الدكتورة عفاف زيدان بوسام الملالي وجاء في قرار التكريم: "من أجل تقديم موفور واجب الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة عفاف السيد زيدان بسبب خدماتها الجليلة التي أسدتها للتراث والأدب والثقافة الأفغانية فأنه يسعدنا إهدائها وسام (ملالي) وهو وسام حكومي رفيع المستوى تمنحه أفغانستان لمن يقوم بأعمال أدبية أوعلمية"، كما يشار إلى أن كلمة (ملالي) يعود إلى سيدة أفغانية شاركت الجنود الأفغان في القرن التاسع عشر معركة ميوند الشهيرة ضد الإنجليز الذين تكبدوا خسائر فادحة وفروا تاركين أفغانستان التي كانوا يريدون احتلالها ومن ثم قامت الحكومة الأفغانية بتخليد دور هذه السيدة بإطلاق اسمها على هذا الوسام.

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