الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

ضمن النادي الأهلي الحصول على 2 مليون دولار على الأقل، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للاندية، بعدما حقق فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية.وبحسب جوائز بطولة كأس العالم للاندية بعد التعديل، يحصل البطل على 5 ملايين دولار، ويحصل الوصيف على 4 ملايين دولار.