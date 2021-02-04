13 نصيحة لمواجهة التقلبات الجوية وتفادي الأمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه ستشهد البلاد، غدا الجمعة، استمرار حالة عدم الاستقرار بالطقس، حيث تستمر ذروة حالة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق السواحل، ولهذا نستعرض فى السطور التالية مجموعة من النصائح حول كيفية مواجهة الطقس الممطر.- تجنب الخروج من المنزل فى الطقس الممطر.في حالة الخروج من المنزل:-عليك ارتداء الملابس الملائم ارتداؤها في أوقات هطول الأمطار، مثل البوت الشتوي، والجاكيت أو المعطف المقاومة للمياه (ووتر بروف).- يمكنك حمل الشمسية عند الخروج أثناء تساقط الأمطار فى الشارع.-احذر من المشي فى المناطق ذو المياه المتراكمة حتى لاتغرز أرجلك فيها.-احذر السير بجوار أي جهاز كهربائي فى الشارع عند تساقط الأمطار، وعدم لمس أي عمود إنارة.أثناء القيادة:- ابتعيد عن قيادة السيارة بجوار الكباري والأنفاق، حتى تتفادي أي مشكلات تسببها الأمطار.- احذر السير بسرعات عالية بالسيارة تتجاوز الـ60 كم.- متابعة النشرة الجوية اليومية لمعرفة أماكن الأمطار ودرجات الحرارة.-يجب أن تتأكد من وجود ممسحات السيارة الأمامية قبل السير.-تجنب ركن السيارات أسفل الأشجار لتفادى تحطيمها.عند العودة إلى المنزل:-احرص على خلع الملابس المبتلة على الفور،وتجفيف الجسم جيدًا من المياه.-ارتداء الملابس القطنية الثقيلة للوقاية من نزلات البرد.-اهتم بشراب السوائل الدافئة للحفاظ على درجة حرارة جسدك بدون جفاف.