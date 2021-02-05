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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:09 ص
الحديد
الحديد
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار مواد البناء اليوم الجمعة..سعر الحديد والأسمنت، ونستعرض لكم التفاصيل خلال تقرير اليوم الجمعة الموافق٥-٢-٢٠٢١، حيث شهدت أسعار حديد التسلح استقرار فى السوق المصرى اليوم، فيما استقرت مواد البناء من الطوب وأسمنت، وحديد، والرمل، تعمل الدولة المصرية على زيادة المنتج المحلى من خامات مواد البناء المختلفة، وذلك بعدد انشاء عدد من المصانع خلال الفترة الماضية، التى تنتج مواد البناء مثل الأسمنت، وغيرها من مواد البناء، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف زيادة معدل نمو الإنتاج المحلى، لضخ كميات كبيرة من مواد البناء المختلفة داخل الأسواق المصرية، بهدف استقرار الأسعار، وأيضا أدي ذلك إلى زيادة المعروض، وضبط الأسعار بشكل متوازن.

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة..سعر الحديد والأسمنت


وينتظر المواطنين استقرار فى كافة أسعار البناء خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم إقرارها، والتى تهدف إلى التخلص من العشوائية فى البناء، داخل كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

سعر الحديد اليوم

استقر سعر الحديد اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، فى السوق المصرى، ويتراوح سعره بين ١٣٥٠٠ إلى ١٣٦٥٠ جنيه مصرى للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يترواح بين ١٣٨٠٠ إلى ١٤٠٠٠ جنيه مصرى.

سعر الأسمنت اليوم


سجل سعر الأسمنت اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، استقرارا، ليترواح سعره بين ٦٥٠ إلى ٦٨٠ جنيه مصري للطن، أما وصل سعر الجبس بين ٥٥٠ إلى ٦٥٠ جنيه مصرى للطن الواحد.

سعر الرمل والطوب اليوم


استقر سعر الرمل والطوب اليوم الجمعة الموافق ٥-٢-٢٠٢١، حيث بلغ سعر الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه للمتر، فيما سجل سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها للألف طوبة.

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