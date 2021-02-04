ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ 794412

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 794 ألفا و412 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و361.وبحسب البيانات، تعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 726 ألفا و258 حتى الآن.وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.