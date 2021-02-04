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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسجيل 600 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:37 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة 600 ألف مواطن وتم تقديم 3 ملايين خدمة طبية للمواطنين، شملت مليونا و200 ألف خدمات طب الأسرة، و500 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية، وتم إجراء 30 ألف عملية جراحية، من بينها جراحات تتم لأول مرة في محافظة بورسعيد منها جراحات المخ والأعصاب والغسيل الكلوي للأطفال وجراحات الوجه والفكين والقسطرة المخية والأشعة التداخلية.

وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إلى إطلاق التشغيل التجريبي بباقي محافظات المرحلة الأولى ومنها السويس، بإجمالي 27 وحدة ومركز و5 مستشفيات ونسبة تسجيل 25.2%، ومحافظة جنوب سيناء بإجمالي 22 وحدة ومركز و8 مستشفيات بنسبة تسجيل 81.6%، ومحافظة أسوان بإجمالي 112 وحدة ومركز و11 مستشفى ونسبة تسجيل 54%، ومحافظة الإسماعيلية بإجمالي 39 وحدة ومركز و12 مستشفى ونسبة تسجيل 81.23%، بالإضافة إلى محافظة الأقصر بإجمالي 59 وحدة ومركز و7 مستشفيات ونسبة تسجيل 62.6%، حيث إن إجمالي ما تم تسجيله بمحافظات المرحلة الأولى التي تشهد التشغيل التجريبي بلغ 3 ملايين و635 ألف مواطن.

وشهدت المنظومة الاستثمار في العنصر البشري والخدمات الفندقية، من خلال تدريب أطباء الأسرة في إنجلترا وتدريب للأطباء بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان وتدريب الخبراء الهنود (IQVIA)، وتدريب الجودة بالتعاون مع الـ(JICA) اليابانية، بالإضافة إلى تطوير الأجنحة الفندقية بالمستشفيات، مضيفة أن منظومة التأمين الصحي الشامل حصلت على إشادات دولية من رئيس منظمة الصحة العالمية الذي أكد أثناء زيارته لمصر أن تلك المنظومة تعد فصلا جديدا في تاريخ منظومة القطاع الصحي في مصر، بالإضافة إلى إشادة مجموعة العشرين بالمجموعة، كما زار وفد من نيجيريا محافظة بورسعيد للاستفادة من التجربة المصرية، كما تم عرض تجربة مصر ضمن 4 تجارب أخرى في تطبيق التغطية الصحية الشامل وذلك في الهيئة البريطانية للخدمات الصحية (NHS EXPO).

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