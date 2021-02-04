رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية بالوادي

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة مساء اليوم وصاحبها سقوط أمطار متوسطة على بعض مدن المحافظة.ووجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين توخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.