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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مسؤولون دوليون يشيدون بجهود اللجنة الوطنية لتغليظ عقوبة ختان الإناث

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:00 م
كريستيان برجر، سفير
كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي
محمد الشريف
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أعرب كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، عن سعادته بدعوته للمشاركة اجتماع بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، وللاحتفال أيضًا بالشراكة والتعاون القائم بين أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وسعيهم الحثيث والمستمر لمواجهة المشكلة في مصر.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إلى أن الاتحاد الأوربي يعمل منذ سنوات عديدة على المستوى العالمي لمواجهة هذه المشكلة مع الحكومات والشركاء الدوليين من خلال العديد من البرامج، مضيفا أننا نعمل في مصر مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية للتصدي لهذه المشكلة، حيث تم إطلاق العديد من البرامج وتنفيذ العديد من الأنشطة للقضاء على مشكلة ختان الإناث والتي تؤثر على حياة الكثير من السيدات والفتيات، مشيرًا أننا نجدد الالتزامات بالاستمرار في دعم جهود الحكومة المصرية في هذا المجال.

ومن جانبها أعربت ليزلا ريد، ممثل برنامج المعونة الأمريكية ( USAID )، عن سعادتها وامتنانها للمشاركة في هذه الفاعلية والتي تأتي في إطار هام جدا يتمثل في القضاء على ختان الإناث، وثمنت دور مصر والمجهودات التي يقوم بها كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في العمل على هذه القضية والاهتمام بها على الرغم من الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت ممثل برنامج المعونة الأمريكية، إنه لابد من العمل على تغليظ عقوبة من يرتكب هذه الجريمة التي تأتي ضد براءة وكرامة الفتيات، وأضافت نحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل المساعدة للقضاء على ختان الإناث، ويجب أن نتعاون وأن نعمل معا لنصل إلى مختلف المجتمعات والعائلات حتى نستطيع تغيير العقول لوقف هذه الجريمة التي ترتكب ضد الفتيات.

من جهته أشاد جورج جورجي، القائم بأعمال مسؤول إدارة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، بالجهود العظيمة والمتميزة التي قامت بها الحكومة المصرية واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خلال الفترة الماضية لمواجهة والتصدي للمشكلة وجهود اللجنة في إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة ختان الإناث الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا، مثمنا التعاون القائم بين جميع الشركاء ضمن اللجنة في تنفيذ العديد من الأنشطة، واكد أننا نواجه مشكلة فكرية وثقافية في المقام الأول وعلينا أن نعمل من أجل تغيير هذه المعتقدات والثقافة الخاطئة التي مازالت عالقة في العقول.

وفي كلمتها هنأت كريستين أراب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكل من يتعاون ويعمل من أجل القضاء على ختان الإناث وأضافت أن المجهودات المبذولة تعطى المزيد من الأمل للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الفتيات، وقالت إن هذا عملا ليس سهلا ويجب أن يتسع ويستمر ليشمل العديد من المجتمعات من خلال التركيز على إظهار الآثار الطبية السلبية لختان الإناث على الفتيات وصحتهن.

كما أشاد جيرمى هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( UNICEF )، بالجهد المبذول من جانب اللجنة الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والعمل الذي يتم من خلال إطار عمل الخطة الموضوعة للحد من هذه الظاهرة غير الشرعية.

فيما أعربت راندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن سعادتها لهذا الإصرار والعزيمة والالتزام للعمل على القضاء ختان الإناث، مشيدة بجميع الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي توجت بموافقة الحكومة على مشروع قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث والذي تقدمت به اللجنة، مؤكدة أنه مع مواصلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث جهودها سنصل إلي أجيال لا تتعرض فيها الفتيات للختان خاصة مع ما نشهده من التزام الدولة المصرية على كافة المستويات ومع دعم الشركاء والمجتمع المدني ورجال الدين والقضاء والنيابة العامة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني.

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