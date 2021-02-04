بايدن يعتزم تعيين دبلوماسي مخضرم مبعوثا خاصا لليمن

قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس تعيين دبلوماسي أمريكي مخضرم مبعوثا خاصا له إلى اليمن.ويشير تعيين تيموثي ليندركينج إلى تصميم بايدن على تعزيز مشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية المدمرة في اليمن.وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أشار إلى هذا الخبر.