«مهندسي الإسكندرية»: يجب معاقبة من يصدر تقارير سلامة إنشائية مزورة

قال المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه يجب معاقبة المهندسين الذين يصدرون تقارير سلامة إنشائية مزورة، مطالبا بوجود دور رقابي من شعبة الهندسة المدنية على هذه التقارير المزورة والتي يستخدمها مهندسون لا يتجاوز أعمارهم 4 سنوات في العمل الهندسي.وأضاف خلال كلمته في الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة، أنه يجب توحيد العمل النقابي على مستوى النقابات الفرعية في المحافظات لعدم تشتت نظام العمل عن النقابة العامة بالقاهرة تسهيلا على المهندسين.كما طالب الشعبة بضرورة التعامل الفوري مع إعلانات الوظائف والتي يستخدمها منتحلو الصفة حفاظا على دور المهندس ومكانته الكبيرة في المجتمع، كما طالب بإجراء الدورات اون لاين لكى يخدم المهندسين في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وتقسيم المحافظات إلى قطاعات تسهيلا على المهندسين وتوفير عليهم مشقة السفر إلى القاهرة بالنقابة العامة.وأكد على ضرورة دعم شعبة الهندسة المدنية الورش على مستوى النقابات الفرعية التي تقوم بتقديم مقترحات والأخذ بها بعد مناقشتها، والتي تناقش أهم الموضوعات مثل قانون التصالح والاشتراطات البنائية التي تعمل عليها حاليا نقابة المهندسين بالإسكندرية ورفع نتاج هذه الورش لكى تصبح الشعبة صوت لكل النقابات الفرعية.