رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مهندسي الإسكندرية»: يجب معاقبة من يصدر تقارير سلامة إنشائية مزورة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:20 م
المهندس الاستشاري
المهندس الاستشاري السيد حسن
هبه عويضه
طباعة
قال المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه يجب معاقبة المهندسين الذين يصدرون تقارير سلامة إنشائية مزورة، مطالبا بوجود دور رقابي من شعبة الهندسة المدنية على هذه التقارير المزورة والتي يستخدمها مهندسون لا يتجاوز أعمارهم 4 سنوات في العمل الهندسي.

وأضاف خلال كلمته في الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة، أنه يجب توحيد العمل النقابي على مستوى النقابات الفرعية في المحافظات لعدم تشتت نظام العمل عن النقابة العامة بالقاهرة تسهيلا على المهندسين.

كما طالب الشعبة بضرورة التعامل الفوري مع إعلانات الوظائف والتي يستخدمها منتحلو الصفة حفاظا على دور المهندس ومكانته الكبيرة في المجتمع، كما طالب بإجراء الدورات اون لاين لكى يخدم المهندسين في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وتقسيم المحافظات إلى قطاعات تسهيلا على المهندسين وتوفير عليهم مشقة السفر إلى القاهرة بالنقابة العامة.

وأكد على ضرورة دعم شعبة الهندسة المدنية الورش على مستوى النقابات الفرعية التي تقوم بتقديم مقترحات والأخذ بها بعد مناقشتها، والتي تناقش أهم الموضوعات مثل قانون التصالح والاشتراطات البنائية التي تعمل عليها حاليا نقابة المهندسين بالإسكندرية ورفع نتاج هذه الورش لكى تصبح الشعبة صوت لكل النقابات الفرعية.

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

شاب أمريكي يستعد لرحلة حول الأرض

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

كورونا يرفع معدلات الطلب على جراحات التجميل

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة

قريبا.. كتابان للنرويجية إيريكا فاتلاند عن العربي للنشر