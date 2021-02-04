ضبط 720 طربة حشيش وهيروين بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط كميات كبيرة من المواد المهدرة بالإسكندرية.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط (720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول - ميزان) بحوزة (عاطلين – مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية والآخر بمحافظة أسيوط- لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (6،900،000 ستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.