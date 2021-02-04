الأمن يكشف تفاصيل سحل ربة منزل لجارتها في الشارع بالهرم

رصدت الأجهزة المعنية تداول بوست على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن سحل إحدى السيدات ونجلها بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.بالفحص تبين وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بين كلٍ من طرف أول (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) طرف ثاني (ربتي منزل، مالك شركة – مقيمين بدائرة القسم).وأنه قد تبلغ من الطرف الأول بتضررها من الطرف الثاني لتعديهم عليها بالضرب محدثين إصابتها (بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم) بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبين إحدى ربتي المنزل من الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها باقي الطرف الثاني، وذلك لوجود خلافات سابقة بين الطرف الأول وربة المنزل الأخرى من الطرف الثاني على العقار سكن الطرف الأول والذى آل إليهما وآخرين بالميراث، وتدخل مالك الشركة لشرائه، إلا أن الطرف الأول رفضت.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفى وقت لاحق تبلغ من إحدى ربتي المنزل من الطرف الثاني بتضررها من الطرف الأول لقيامها بالتعدي عليها بالسب ووضع كاميرة مراقبة موجهة إلى الشقة سكنها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من الطرف الثاني وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.