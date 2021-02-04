بايدن: سنعيد بناء تحالفات الولايات المتحدة الدولية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الدبلوماسية الأمريكية عادت وستعيد بناء التحالفات الدولية والتواصل مع العالم ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة أقطار العالم.وقال الرئيس الأمريكي بايدن خلال كلمة له مساء اليوم، إن الولايات المتحدة عادت مجددًا وستواجه التحديات من وباء كورونا والتغير المناخي.وكان البيت الأبيض أعلن في بيان سابق وقف بايدن دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية بحرب اليمن.