رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: سنعيد بناء تحالفات الولايات المتحدة الدولية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:03 م
بايدن
بايدن
محمد عمر
طباعة
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الدبلوماسية الأمريكية عادت وستعيد بناء التحالفات الدولية والتواصل مع العالم ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة أقطار العالم.

وقال الرئيس الأمريكي بايدن خلال كلمة له مساء اليوم، إن الولايات المتحدة عادت مجددًا وستواجه التحديات من وباء كورونا والتغير المناخي.

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان سابق وقف بايدن دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية بحرب اليمن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة تعلن التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح جديدة لكورونا

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)

الأكثر قراءة

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

شاب أمريكي يستعد لرحلة حول الأرض

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

كورونا يرفع معدلات الطلب على جراحات التجميل

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا التاريخ؟

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة

قريبا.. كتابان للنرويجية إيريكا فاتلاند عن العربي للنشر