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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«البحوث الإسلامية»: العالم بحاجة إلى تفعيل وتعزيز معاني الأخوة الإنسانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:55 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث
أميرة العناني
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قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن العالم بحاجة إلى تفعيل وتعزيز معاني الأخوة الإنسانية، من خلال ضبط العلاقات الإنسانية بضوابط دينية، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية، والتمسك بها والعمل لأجل البشرية.

أضاف عيّاد بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية والذي يوافق الرابع من شهر فبراير من كل عام، أن وثيقة الأخوة الإنسانية جاءت لترسيخ ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب والمجتمعات، ومحاولة القضاء على الحروب والصراعات والنزاعات الطائفية البغيضة التي أنهكت البشرية جمعاء، وخربت كثيرا من العمران، وأزهقت كثيرا من النفوس والأرواح، وخلّفت عددًا لا يحصى من اليتامى والأرامل والضعفاء والمساكين.

أوضح الأمين العام أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أكد على أن الأديان ليست هي السبب الرئيس للنزاعات والحروب والصراعات التي عاشها العالم وما زال يعيشها حتى الآن كما يدعي بعضهم، وإنما ترجع أسباب هذه النزاعات والحروب إلى غياب الضمير الإنساني، وإقصاء الأخلاق الدينية، واستدعاء النزعة الفردية والفلسفات المادية التي تؤله الإنسان، وتضع القيم المادية الدنيوية موضع المبادئ العليا والمتسامية.

أشار عيّاد إلى أن اهتمام العالم ومؤسساته الدولية بالأخوة الإنسانية ودورها يؤكد على أهمية ما يرتبط بها من أحداث لأنها ‏تكشف عن نظرة الأديان للأمور بشكل صحيح، بالإضافة إلى أهمية ما تحويه من إقرار للحرية التي تحمل في طياتها مسئولية الإنسان، وحقه في العيش دون المساس بحق الآخر، وما اهتمت به من المفاهيم والفضائل المشتركة التي أقرتها جميع الأديان.

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