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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شباب الوفد» ببورسعيد يبدأون الاستعداد للمحليات

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:43 م
لجنة شباب الوفد ببورسعيد
لجنة شباب الوفد ببورسعيد برئاسة أحمد أبو الوفا،
إسلام نصير
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عقدت لجنة شباب الوفد ببورسعيد برئاسة أحمد أبوالوفا، لقاءً تحضيريا لتفعيل "مبادرة المحليات لشباب الوفد" التي طرحتها اللجنة النوعية لشباب الوفد في اجتماعها الأسبوع الماضي الذى عقد برئاسة فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وبحضور قيادات الحزب ولجنة الشباب وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد أحمد أبوالوفا أن اجتماع لجنة شباب بورسعيد لاستعراض ما دار في اجتماع القاهرة ومناقشة مبادرة اللجنة النوعية للشباب لتأهيل كوادر وشباب الحزب لوضع الاستراتيجيات السليمة؛ للاستعداد لخوض سباق انتخابات المحليات القادمة من خلال خطط متكاملة الأركان عبر جميع القطاعات في جميع المحافظات ودعم شباب الوفد بالدورات التدريبية المكثفة، وتقديم الدعم المادي والإداري والوسائل التكنولوجية الرقمية والحديثة لاختيار المتميزين في ممارسة العمل السياسي باحترافية ليمثلوا بيت الأمة ويرفعون راية الوفد في كل مكان.

وأشار "أبوالوفا" إلى أن الاجتماع تم بموافقة محمد ناجى رئيس لجنة الوفد العامة ببورسعيد ومتابعة جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد وسكرتير عام لجنة بورسعيد، وبحضور عواطف فاروق رئيس لجنة المرأة ببورسعيد، وأن الخطوات الأولى لتنفيذ المبادرة تأتى بالتواصل مع شباب وفتيات بورسعيد وبالتنسيق والتواصل مع جميع الشباب في المحافظات، وبدأ الاستعداد لإعداد خطة تدريبية للكوادر الشبابية من أعضاء الحزب لوضع استراتيجية العمل للفترة القادمة بدعم من قيادات الحزب بالقاهرة، وإعداد سيرة ذاتية وقاعدة بيانات كاملة ودقيقة لكل المشاركين الموقعين على استمارة البيانات التي بدأ توزيعها على شباب وفتيات الحزب ببورسعيد.
«شباب الوفد» ببورسعيد يبدأون الاستعداد للمحليات
«شباب الوفد» ببورسعيد يبدأون الاستعداد للمحليات
«شباب الوفد» ببورسعيد يبدأون الاستعداد للمحليات
«شباب الوفد» ببورسعيد يبدأون الاستعداد للمحليات
«شباب الوفد» ببورسعيد يبدأون الاستعداد للمحليات
«شباب الوفد» ببورسعيد يبدأون الاستعداد للمحليات

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