عضو «رجال الأعمال»: المشروعات الصغيرة توفر آلاف فرص العمل للشباب

اكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أنه من الضروري أن تقوم المصانع الكبيرة بمساعدة المصانع الصغيرة ومساندتها إداريا وفنيًا حتى تنهض الصناعة المحلية ونستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.و أضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الحيوية الهامة التي توفر الآلاف من فرص العمل المناسبة للشباب والمرأة المصرية، كما تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.وطالب "المنزلاوي" رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، الاعفاء من القيمة الإيجارية للوحدات في المجمعات الصناعية لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى التسويق بصورة جيدة للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا.