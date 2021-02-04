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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:03 م
فاتورة الغاز المنزلي
فاتورة الغاز المنزلي
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2021 التي تساعد المواطن في التعرف على الاستهلاك الشهري الخاص به.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2021

وشهد محرك البحث العالمي "جوجل" ضغط كثيف حول معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2021 ونحن هنا في الدستور ننشر في ضوء خدماتنا المتنوعة اليوم الخميس 4-2-2021، من خلال هذا الرابط "من هنا" الذي يساعد المواطن في التعرف علي الاستهلاك الشهري الخاص به والذي من خلاله يتم تسديد فاتورة الشهر.

وازاد البحث عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بعد أن أطلقت شركة الخدمات البترولية التجارية " بتروتريد" أكثر من وسيلة للأبلاغ عن قراءة عداد الغاز المنزلية، تنفيذًا للقرار الأخير بعدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

1 - يجب عليك الدخول لموقع تسجيل قراءة الغاز "من هنا".
2 - اضغط علي اختيار تسجيل قراءة الغاز.
3 - اختار المحافظة أو المنطقة التي بتواجد بها عداد الغاز.
4 -سجل البيانات المطلوبة وهي (رقم الشقة والعمارة - الرقم الفرعي - القطاع - يتم الإستدال عليهم من خلال إيصال غاز سابق).
5 -أكتب الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود.
6 - اضغط على تسجيل القراءة.
7 - يتم تحميل البيانات لذلك فيرجي الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.

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يشار إلى أن شركة الغاز وفرت طرق لسداد الفاتورة الغاز إلكترونيا عبر موقعها، عن طريق تطبيق محفظة، لبنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر وكذلك من خلال مكاتب البريد وايضًا من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية، بدءًا من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر، وبعدها يتم سداد الفاتورة الشهرية ابتداء من يوم 6 من الشهر الى نهاية نفس الشهر.

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