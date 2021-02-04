رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2021

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يشار إلى أن شركة الغاز وفرت طرق لسداد الفاتورة الغاز إلكترونيا عبر موقعها، عن طريق تطبيق محفظة، لبنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر وكذلك من خلال مكاتب البريد وايضًا من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية، بدءًا من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر، وبعدها يتم سداد الفاتورة الشهرية ابتداء من يوم 6 من الشهر الى نهاية نفس الشهر.