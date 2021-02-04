دير الأنبا مقار ينعي الدكتور جورج بباوي

نعى مجمع رهبان دير الأنبا مقار بوادي النطرون الدكتور جورج بباوي الذي رحل عن العالم عن عمر 83 عامًا.وأشار دير الأنبا مقار في بيانه قائلًا: "مجمع دير الأنبا مقار يودع العالم والمعلم الكنسي واللاهوتي الأرثوذكسي الدكتور جورج بباوي، والذي عين عميدا للكلية الإكليريكية بعام 1961م، ثم أكمل رسالة الدكتوراة بعام 1970م بعنوان (الخليقة الجديدة في المسيح يسوع حسب طقس الكنيسة الأرثوذكسية)".وأعلن القمص يوليوس شحاتة، كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بسمالوط، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن رحيل الدكتور العلامة جورج بباوي.وكان الدكتور الراحل جورج بباوي، من المقربين من البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث، حتى قبل توليه البابوية، وتمتع بثقة ومحبة كبيرة منه لدرجة أن البعض وصفه بأنه «الفتى المدلل» للبابا، حتى بدأ جورج يعلم بعض التعاليم المخالفة لعقيدة الكنيسة في ذلك الوقت أثناء تدريسه للاهوت، فمنعه أسقف البحث العلمي الأنبا غريغوريوس في العام 1978 عن تدريس اللاهوت، وجعله مدرسًا للغة الإنجليزية فقط.يشار إلى أن البابا شنودة في العام 1983 منع جورج بباوي من التعليم تمامًا في الكلية الإكلريكية، بعد أن نشر مقالًا في مجلة الهدى البروتستانتية، يصف فيه حركة مارتن لوثر، وأفكار جون كالفن، بأنهما عودة لتعاليم الآباء.