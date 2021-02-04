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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 250 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة بالمنيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:16 م
رفع 250 طن مخلفات
رفع 250 طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
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كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع التراكمات ومخلفات الري من على مصرف المحيط ومن المقلب الوسيط بالطريق الدائري، خاصة تلك التي تقع بزمام الأحوزة العمرانية والمتاخمة للمؤسسات الحكومية ولمنازل الأهالي بالقرى وأطراف المدينة وتمكنت من رفع 250 طن مخلفات وتراكمات.

وقاد هشام فايز نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة ضمت إدارة المخلفات الصلبة لرفع المخلفات والتراكمات من المقلب الوسيط ونقله إلى الظهير الصحراوي، حيث أكدت المهندسة ولاء سلامة وفريق عمل الإدارة وليد عبد المنعم وعجمي محمد، واستمرار المتابعة الميدانية ورصد أماكن التجمعات والتراكمات والتعامل معها برفعها وتنظيف أماكنها من خلال التنسيق فبما بين القرية أو الحي الذي يقع بنطاقة أي تجمع أو تراكمات أو مخلفات.

وأوضح محمد محمود رئيس قرية تلة أن أعمال النظافة ورفع المخلفات شملت الطريق الدائري ومنطقة المقلب الوسيط ومن جانب مصرف المحيط بنطاق مجلس قروي تلة، وأسفرت الحملة عن رفع 250 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى الظهير الصحراوي.

وقال حسن عبد الغني مدير الحملة الميكانيكية إنه يتم التنسيق بين الحملة الميكانيكية بمعداتها من قلابات ولوادر وجرارات والتأكيد على جاهزيتها وإدارة المخلفات الصلبة والأحياء بناء على تعليمات رئيس المدينة لسرعة رفع هذه التجمعات والمخلفات، مؤكدا مواصلة التنسيق لترتيب الجهود في رفع المخلفات ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، ومتابعة حالات النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة المنيا، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

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