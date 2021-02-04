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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس «أحمد ونهى» 4 أيام لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء على «يوتيوب»

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:41 م
حبس «أحمد ونهى
حبس «أحمد ونهى
البحيرة معوض هويدى
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قرر المستشار ممدوح أبوحسين وكيل النائب العام لنيابة مركز شرطة حوش عيسى، حبس أصحاب قناة «أحمد ونهى» 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم ببث فيديوهات خادشة للحياء، لتحقيق أرباح مادية كبيرة.

وشهدت التحقيقات مع «أحمد ونهى» المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة على موقع «يوتيوب» انهيار المتهمة بالبكاء الشديد، قائلة: «إحنا كنا بنمثل.. كنا عوزين نكون أغنياء زي اليوتيوبر زينب وأحمد».

وأنهت النيابة العامة بمركز حوش بمحافظة البحيرة التحقيقات مع «أحمد ونهى» المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة على «يوتيوب» لتحقيق أرباح مادية.

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