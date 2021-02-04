محافظ القليوبية: المبادرة تستهدف بناء المواطن وتقديم الخدمات بشكل حضارى

استعرض عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الآليات والإجراءات التحضيرية لتطوير ٣٦ قرية و١٤٨ عزبة وتابعًا فى مدينة شبين القناطر، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير وتنمية ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة فى الريف وتوفير فرص عمل للشباب.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، أمس، مع مسئولى القطاعات ومديريات الخدمات والإدارات المعنية بمبادرة «حياة كريمة»، بحضور المهندس محمد الكيلانى، رئيس الجهاز المركزى لتعمير القاهرة الكبرى، وإيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبى المحافظ، والقيادات التنفيذية ومديرى الخدمات.وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات المقترحة فى مختلف القطاعات الخدمية، فى قرى شبين القناطر، للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية، وتقديم خدمات أفضل للمواطن فى تلك القرى، والمساعدة فى تخفيف العبء عن كاهلهم، وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، وتشغيل الشباب.وعقدت سلسلة من اللقاءات الدورية فى القليوبية، خلال الفترة الماضية، للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطط زمنية شاملة لتطوير قرى مركز شبين القناطر، ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات المختلفة لضمان سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة.وقال «الهجان» إن التطوير سيشمل كل القطاعات الخدمية، خاصة البنية التحتية، من خلال استكمال مشروعات الصرف الصحى والمياه والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية، والأنشطة الرياضية والثقافية، وجميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.وشدد على أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كونها تستهدف فى المقام الأول بناء المواطن وتقديم كل الخدمات له بشكل حضارى، وفقًا لخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية «مصر ٢٠٣٠»، بجانب مواكبة الجهود التنموية التى تنفذها الدولة المصرية بشتى القطاعات الخدمية.ووجه بضرورة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الحيوية ذات الأهمية القصوى للمواطنين، مثل الصرف الصحى والمياه والكهرباء والصحة والتعليم، وتشكيل غرفة عمليات دائمة فى المحافظة، تضم كل القيادات التنفيذية مع فريق العمل من كل القطاعات، للتنسيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالسرعة والدقة المطلوبة، مطالبًا ببذل كل الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف المبادرة، التى تعتبر فرصة ذهبية لا بد من استثمارها لرفع شأن القرى والنهوض بها فى كل محافظات الجمهورية.وقال محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إن هذه المرة الأولى فى مصر التى تهتم بها الدولة اهتمامًا حقيقيًا بتطوير القرى والعزب والتوابع، ما يستلزم استغلال الفرصة لرفع مستوى وتحسين جودة الحياة لمواطنى هذه القرى بالفعل، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية ناجحة وفعالة طبقًا لاحتياجاتهم.