اتفاق أردنى إماراتى على ضرورة إنهاء التوتر فى الخليج

أكد وزيرا الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ونظيره الأردني أيمن الصفدي ضرورة إنهاء التوتر في منطقة الخليج العربي عبر حوار يضمن علاقات حسن جوار قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.وشدد وزيرا الخارجية الإماراتي والأردني خلال لقاء لهما اليوم الخميس، بأبوظبي على أهمية دعم الجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا عبر اتفاق ليبي - ليبي يحفظ وحدة البلاد ويضمن أمنها وأمن جوارها ويوقف التدخلات الخارجية في شئونها.كما أكد الجانبان أهمية إنهاء الأزمة في اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض، وادانة الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على السعودية.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية شدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.فيما أكد وزير الخارجية الإماراتي خلال لقاء نظيره الأردني أن التدخلات الخارجية في شئون الدول العربية تتسبب في توفير بيئة خصبة للتطرف والإرهاب.