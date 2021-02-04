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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: 3.8 مليار للتطوير.. وفريق من خريجى البرنامج الرئاسى لرصد مطالب الأهالى

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:03 م
الدكتور طارق رحمى،
الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية،
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قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إن مبادرة «حياة كريمة» ستعمل على تطوير ٥٤ قرية و٨٨ تابعًا بمركز زفتى، بتكلفة تقديرية ٣ مليارات و٨٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالى بوزارة الإسكان سيتولى مسئولية تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع.


أوضح المحافظ، فى بيان أمس، أن اختيار مركز زفتى جاء بعد تطبيق معايير أولوية التنمية التى جرى التوافق عليها، والتى تضمنت «نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، ونسبة فقراء ريف المركز من إجمالى سكان المركز، ونسبة القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومعدلات الأمية والأسر التى تعولها سيدات، ونسب التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات وغيرها من المرافق».

وأضاف أنه سيجرى إعداد نموذج موحد للمنشآت التى ستنفذ، مثل: «المدارس ومراكز الشباب والمنشآت الخدمية»، للتوصل إلى نمط موحد بجميع القرى، مع وضع مخطط زمنى محدد لجميع الأعمال المخطط تنفيذها بالمركز، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتى على رأس اهتمامات المحافظة بهدف تنفيذ خطط التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمواطنى تلك القرى، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية.

وقرر المحافظ تخصيص مقر لوحدة «حياة كريمة» بديوان عام محافظة الغربية، وتشكيل لجنة مكونة من المهندسة نجوى العشيرى، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، وعبدالوهاب الحضرى، عضو المكتب الفنى للمحافظ، وفريق مؤسسة «حياة كريمة» من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، لتنفذ جولات متعددة ومستمرة بمركز زفتى، لتعزيز التواصل مع جميع الفئات من المواطنين ورصد احتياجاتهم، ثم رفعها للجهات المتخصصة لدراسة إمكانية وآلية إدماجها فى الخطة التنفيذية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية برصد الاحتياجات الفعلية لأهالى القرى. وأشار إلى أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة تنمية متكاملة للقرى من خلال رفع كفاءة وتطوير كل الخدمات الموجودة، مثل «الكهرباء والصحة مياه الشرب والصرف الصحى والإسعاف والتعليم والشباب والرياضة والغاز الطبيعى والخدمات الزراعية والخدمات البيطرية ومشروعات البنية التحتية والبريد ورصف الطرق»، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تضمن تنوع مصادر الدخل لسكان هذه القرى للاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية، موضحًا أن قرى المراكز الأخرى سيجرى إدراجها فى المبادرة الرئاسية تباعًا، طبقًا للمعايير الموضوعة لاختيار القرى ذات الأولوية.

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