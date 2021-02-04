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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: اعتماد 634 مليون جنيه لوسائل تنظيم الأسرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:39 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن جهود وزارة الصحة والسكان في ضبط معدل النمو السكاني لكل 1000 نسمة، حيث كانت تبلغ نسبة الزيادة الطبيعية 18.7، و24.5، كما كان إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 18.6 مليون زيارة، بينما في عام 2020 انخفض معدل الزيادة الطبيعية إلى 17.6، ومعدل المواليد إلى 23.4، كما بلغت إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 22.4 مليون زيارة.

وأشارت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، إلى أن البرنامج القومي لضبط النمو السكاني الذي يهدف إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500،000 طفل بحلول عام 2022، حيث تم حصر عدد السيدات في العمر الإنجابي (18:50) عامًا الذي وصل 22 مليون سيدة، لافتة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أتاحت بيانات 11 مليون سيدة، مضيفة أن هناك 9.4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، منهم 8.5 مليون سيدة متزوجة، و700 الف إمرأة عاملة، و7.9 مليون امرأة غير عاملة، متابعة أنه سيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى متكاملا، بالإضافة إلى عيادات لمتابعة صحة المرأة ومبادرات الصحة العامة، ومراكز مشروعات صغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص عمل لهن وتصنيع مستهلكات وزارة الصحة، وتوفير وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير جلسات توعية وتثقيفية وتدريبات

وتابعت أنه تم العمل على ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة والذي يهدف الى توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة، حيث يخدم المشروع 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية، موضحة أن تم البدء في توفير الأجهزة المطلوبة بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتكلفة تقديرية بلغت 370 مليون جنيه مصري، مضيفة أن تم إعتماد الميزانية الجديدة المطلوبة لوسائل تنظيم الأسرة والتي تقدر بـ 634 مليون و401 ألف مقارنة بالعام الماضي الذي قدر بـ253 مليونا و427 ألفًا.

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