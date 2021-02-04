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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية: إنشاء محطتى صرف وتوصيل الإنترنت و1000 عمود إنارة وتخصيص ٣ مليارات جنيه لقرى برج العرب

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:07 م
اللواء محمد الشريف،
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
هبة عويضة
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن نصيب المحافظة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ٣ مليارات جنيه موجهة لتطوير ٥٧ قرية أم وتابعة ونجعًا بمركز ومدينة برج العرب القديمة.

وأضاف، لـ«الدستور»، أنه من المخطط الانتهاء من أعمال التطوير خلال عام وفق توجيهات الرئيس بهذا الشأن، مع التركيز على تطوير مختلف القطاعات الخدمية والمرافق التى تسهم فى رفع مستوى جودة حياة المواطنين، مثل إحلال وتجديد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والاتصالات وإنشاء المدارس وتطوير الوحدات الصحية.

■ ما عدد القرى التى سيجرى تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالإسكندرية؟

- نصيب الإسكندرية من مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالقرى والنجوع، ٥٧ قرية أم وتابعة ونجعًا، بمركز ومدينة برج العرب القديمة.

والقرى هى: مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية فى بهيج وأبوصير والغربانيات، إضافة إلى ٤٨ قرية تابعة، و٥ نجوع.

■ متى تبدأ خطة التطوير والمدة المحددة للانتهاء من الأعمال؟

- بعد التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن موعد البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فمن المقرر وصول المعدات بعد يوم واحد من إطلاق شارة البدء لتنفيذ المبادرة الرئاسية، أما عن موعد الانتهاء من كل المشروعات بقرى برج العرب، فإنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى لجميع الجهات التنفيذية، فإنه من المقرر الانتهاء من كل أعمال التطوير بعد عام واحد من تاريخ بدء العمل.

■ حدثنا عن أهم المشروعات التى سيجرى تنفيذها والقطاعات التى سيتم تطويرها؟

- تتضمن أعمال التطوير ١٥ قطاعًا، مما سيحدث طفرة نوعية فى المنطقة بأكملها، تبدأ بقطاع الصرف الصحى، حيث من المقرر إنشاء محطة معالجة ومحطة رفع تخدم المنطقة بالكامل. وفيما يخص قطاع مياه الشرب، فسيتم مد خطوط جديدة وتدعيم جميع الشبكات من خلال إحلالها وتجديدها، وعن قطاع الاتصالات فتقرر توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضى لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة.

أيضًا سيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، وتركيب ما يقرب من ١٠٠٠ عمود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة قطاع الإنارة العامة.

وفيما يختص بالقطاعات الخدمية، فبعد معاينة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة الموجودة بمركز ومدينة برج العرب القديمة، ولتلبية مطالب واحتياجات الأهالى، فإنه تقرر دعم القطاع الصحى بإحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بقرى ومركز ومدينة برج العرب القديمة.

وفى قطاع التعليم، سيتم إنشاء عدة مدارس خاصة للمرحلة الثانوية، بسبب عدم توافر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة، إلى جانب رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، وإنشاء مركز خدمات متطور لخدمة قطاع التموين، وإحلال وتجديد جميع مراكز الشباب، وإنشاء ٣ ملاعب خماسية لتكون متنفسًا طبيعيًا للشباب بالمنطقة لتوظيف طاقاتهم بشكل إيجابى.

كذلك إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسى، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، وإيواء الأيتام ودور لكبار السن، كما سيتم تطوير ٣ مبانٍ للوحدات المحلية المتهالكة بواقع مبنى فى كل قرية، وتغطية العديد من المصارف واستكمال المشروع القومى لتغطية الترع، كما سيتم إحلال وتجديد وحدة الطب البيطرى وإمدادها بالمعدات اللازمة.

■ ما تكلفة مشروعات التطوير بقرى برج العرب وكم عدد المستفيدين؟

- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص مبلغ ٣ مليارات جنيه للبدء فى مشروعات التطوير ورفع الكفاءة، يستفيد منها نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطنى هذه القرى.

■ كيف تخططون للعمل والانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير خلال المدة المحددة؟

- هناك تعاون كامل بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية، لإتمام كل أعمال التطوير ورفع كفاءة القرى فى أسرع وقت ممكن وبكفاءة كبيرة، خاصة أن رئيس الجمهورية أوكل مهام الإشراف الكامل على كل أعمال التطوير ورفع كفاءة القرى الـ٥٧ للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ما يضمن الالتزام الكامل من المقاولين العاملين فى المشروع، والانتهاء من أعمال التطوير فى الوقت الذى حدده الرئيس.

■ ما ردود أفعال الأهالى على إعلان البدء فى خطة تطوير القرى؟

- فرحة عارمة بعد إطلاق شارة البدء لتنفيذ المبادرة الرئاسية بين السيدات والأطفال والرجال والشباب، لأن كل هذه الأعمال تستهدف توفير الخدمات الأساسية التى كانوا فى أمس الحاجة إليها، كما وجه أهالى قرى برج العرب القديمة الشكر للرئيس السيسى، مؤكدين أن مبادرة «حياة كريمة» من أهم المشروعات العظيمة التى يتم تنفيذها لخدمتهم، والتى تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بهم، وحرصها على توفير حياة كريمة لهم.

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