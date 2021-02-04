تصدر موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ على قناة on، محركات البحث خلال الساعات الماضية منذ عرضه الأول ديسمبر الماضي، حيث تستمر عمليات السؤال من جانب المشاهدين ومحبى الدراما التليفزيونية، على مواعيد المسلسل على القنوات الفضائية، إضافة إلى المنصات الإلكترونية التي تقوم بعرض المسلسل بعد إذاعته على التليفزيون.





شهد مسلسل لؤلؤ اقبالا كبيرًا من جانب الجمهور، حيث ارتفعت نسلة مشاهدته وتخطت الملايين منذ عرض أولى حلقاته، ومن المقرر أن يكون مدة عرض العمل 45 حلقة، تتحدث عن قصة فتاة تربت في الملجأ ثن احترفت الغناء.

موعد عرض الحلقة الآخيرة من مسلسل لؤلؤ علي قناة on





ما زالت عمليات البحث مستمرة حول الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ، حيث تم نشر مقاطع فيديو مصورة كثيرة تتحدث عن نهاية المسلسل والأحداث التي تدور حوله، لذا ظن البعض أن النهاية أوشكت على القدوم.

ولمن يرغب من المواطنين في متابعة ومشاهدة احلقات مسلسل لؤلؤ، فقد يعرض على قناة on ، حيث تبث الحلقة الأصلية في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءا ، فقد يعاد مرتين على مدار اليوم، الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بشكل مستمر، كما يعرض على قناة أون دراما ONE Drama ، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وفي الخامسة صباحا والثالثة عصرا.





أوقات عرض مسلسل لؤلؤ على إم بي سي العراق





كما يمكن للمواطن مشاهدة المسلسل على قناة أم بي سي العراق الفضائية، في الأوقات التالية: ففي تمام الساعة الرابعة عصرَا تعرض الحلقة الأصيلة، وبعد ذلك يعاد مرتين خلال اليوم، الأولى في تمام الساعة الثالثة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الثامنة صباحا، ويشار إلى أن المسلسل يعرض يوميا من الأحد حتى الخميس، ويعاد جميع الحلقات يومي الجمعة والسبت على نفس القنوات الثلاث السابقة.

صناع مسلسل لؤلؤ

وبعد عرض موعد عرض الحلقة الآخيرة من مسلسل لؤلؤ علي قناة on، يشارك نخبة كبيرة من الفنانين في مسلسل لؤلؤ، أبرزهم الفنانة مي عمر، والفنان أحمد زاهر، والفنانة سلوى عثمان، والفنانة نيرمين الفقى، وإدوارد، وهدير عبد الناصر، محمد الشربوني، من إنتاج سينرجي، وإخراج محمد عبدالسلام.

اقرأ ايضا:



