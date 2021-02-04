إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية البرجاية في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، حالتي تعدي في المهد بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية بقرية البرجاية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وقال عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إنه تم إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بعزبة عاكف التابعة لقرية البرجاية بمساحة 160 مترا بواقع 80 مترا لكل حالة، مؤكدا أن الحالات عبارة عن شروع في بناء أساس بالطوب الأبيض، وتم التصدي لها في المهد وتطبيق القانون على الجميع وفقا للقرارات والقواعد المنظمة حفاظا على الرقعة الزراعية.وأضاف أنه تم رصد المخالفة من خلال موظفي الوحدة المحلية من خلال مرورهم الدوري ومتابعتهم المستمرة وفق دوريات يتابعها رئيس المدينة العميد محمد صلاح بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة.