إقفال المناقشة على بيان وزيرة الصحة يثير غضب النواب

أثار طلب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإقفال باب المناقشة على بيان وزيرة الصحة، اعتراض عدد من الأعضاء.وقال أشرف رشاد، إنه تقدم بطلب رسمي لغلق باب المناقشة على أن تجمع كافة طلبات النواب بشأن دوائرهم لدى الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، في مذكرة مرفقة وتقدم للوزيرة للرد عليها كتابيًا.وأثار طلب أشرف رشاد، حالة من البلبلة وسط اعتراضات عدد من أعضاء المجلس، ليرد أشرف رشاد، قائلًا: «تقدمت بالطلب باعتباري ممثل الأغلبية، أرجو عدم المقاطعة».وأمام حالة الاعتراض، أعلن المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، رئيس الجلسة، إقفال باب المناقشة، قائلًا: «القرار للأغلبية».وتابع: «القرار اتخذ خلاص، ويجب الإلتزام، وما يحدث من البعض هو عدم الالتزام بقرار الأغلبية».ووجه وكيل المجلس، تحذيرًا للنواب المعارضينن قائلًا: «أرجو الإلتزام وإلا سيتم تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب».