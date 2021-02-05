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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إقفال المناقشة على بيان وزيرة الصحة يثير غضب النواب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:00 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أثار طلب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإقفال باب المناقشة على بيان وزيرة الصحة، اعتراض عدد من الأعضاء.

وقال أشرف رشاد، إنه تقدم بطلب رسمي لغلق باب المناقشة على أن تجمع كافة طلبات النواب بشأن دوائرهم لدى الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، في مذكرة مرفقة وتقدم للوزيرة للرد عليها كتابيًا.

وأثار طلب أشرف رشاد، حالة من البلبلة وسط اعتراضات عدد من أعضاء المجلس، ليرد أشرف رشاد، قائلًا: «تقدمت بالطلب باعتباري ممثل الأغلبية، أرجو عدم المقاطعة».

وأمام حالة الاعتراض، أعلن المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، رئيس الجلسة، إقفال باب المناقشة، قائلًا: «القرار للأغلبية».

وتابع: «القرار اتخذ خلاص، ويجب الإلتزام، وما يحدث من البعض هو عدم الالتزام بقرار الأغلبية».

ووجه وكيل المجلس، تحذيرًا للنواب المعارضينن قائلًا: «أرجو الإلتزام وإلا سيتم تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

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