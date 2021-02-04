رفع ٢٤٢ طن قمامة بغرب الإسكندرية

شن حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة من خلف مساكن مصيلحي بمنطقة غيط العنب في استجابة فورية لشكاوي أهالي المنطقة من وجود تراكمات للقمامة منذ سنوات عديدة.وبناء على تعليمات رئيس الحي، قامت إدارة الرصد البيئي بالحي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة بالمحافظة، وهيئة السكك الحديدية لتنفيذ اليوم الأول للحملة، وأسفر عن رفع ٢٤٢ طن قمامة من خلف مساكن مصيلحي بغيط العنب وجار استكمال أعمال الحملة.ووجهت رئيس الحي بالتنبيه علي الأهالي بعدم إلقاء القمامة والحفاظ على النظافة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة النظافة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.