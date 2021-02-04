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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الوادي تنهى استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:56 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوى
محمد مهدي
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أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أنها أنهت كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول التي من المقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من العشرين من فبراير الجارى، موضحا أن هناك خطة مشددة من الجامعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم إعلان جداول الامتحانات لكافة الكليات ليستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لأعمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021م.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة وفرت قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل على تسخير إمكانات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح إمتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الإستثانية التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى جاهزية الكليات الست بالجامعة لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
جامعة الوادي تنهى استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة الوادي تنهى استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة الوادي تنهى استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول
جامعة الوادي تنهى استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

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