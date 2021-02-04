جامعة الوادي تنهى استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أنها أنهت كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول التي من المقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من العشرين من فبراير الجارى، موضحا أن هناك خطة مشددة من الجامعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكد رئيس الجامعة أنه تم إعلان جداول الامتحانات لكافة الكليات ليستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لأعمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021م.وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة وفرت قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل على تسخير إمكانات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح إمتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الإستثانية التي تمر بها البلاد.ولفت إلى جاهزية الكليات الست بالجامعة لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.