كشوف غموض العثور على جثة معلم بمقابر الحلفاية في قنا

تمكن رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا من كشوف غموض العثور على جثة معلم بالأزهر بالقرب من مقابر قرية الحلفاية بحري.وكان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده العثور على جثة، شحاتة عثمان احمد، 40 عامًا، معلم بالازهر الشريف، ومقيم بقرية الحلفاية بحري، التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، مدفونًا داخل جوال بمقابر قريته، وذلك عقب تغيبه لـ12 ساعة متواصله عن منزله.من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن قنا إن تحريات المباحث الجنائية كشفت اتهام شقيق زوجة المجني عليه بمساعدة الزوجة بواقعة قتل المعلم، لامتلاكه أموالًا طائلة، عقب دخوله في مشادة كلامية مع المتهم منذ أيام قليلة.وأكد المصدر أن المتهم والمجني عليه دخلا في مشادة كلامية بإحدى المزارع بقرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، وقام المتهم بالتعدي على القتيل وتقطيع جثته لأشلاء، ودفنه فى إحدي المقابر القريبة من قرية الحلفاية بحري بنجع حمادي، لافتًا إلى أن المتهم أخبر شقيقته وهي زوجة المجني عليه بالواقعة.