فى بيتنا روبوت.. صناع المسلسل يتحدثون: دمجنا الكوميديا بالخيال العلمى

شيماء سيف:لم أتمالك نفسى أمام الكاميرا بسبب «زومبا»

شيرين:المُشاهد أصبح يشعر بالملل تجاه قصص العنف والدراما المعقدة

عمرو وهبة:هدفنا التجديد.. ومن الصعب إضحاك المصريين

دلال عبد العزيز:شعرت بأننى «أم» لفريق العمل

هشام جمال:الإنتاج المشترك مع «المتحدة» ينعش السوق الدرامية

ليلى أحمد زاهر:شخصية «سارة» تشبهنى والفكرة فريدة من نوعها

المخرج وليد الحلفاوى:لم نستعن بـ«روبوت» أو مهندسين «روس»

نجح مسلسل «فى بيتنا روبوت» فى أن يلفت انتباه الجمهورين المصرى والعربى، بسبب فكرته الكوميدية المختلفة التى تدور فى إطار الخيال العلمى.ومنذ عرض أولى حلقاته، تصدر العمل «التريند» على موقع «تويتر» ومحرك البحث «جوجل»، محققًا نسبة مشاهدات عالية، بفضل طابع التشويق، والأداء التمثيلى المدهش لأبطاله.المسلسل ينتمى إلى الأعمال الدرامية المكونة من ٢٠ حلقة، القائمة على سيناريو شديد الذكاء يتضمن حوارًا دراميًا خفيفًا مبنيًا على المفارقات الكوميدية، دون ترك مساحة للتصنّع أو الإفيهات المستهلكة، كتبه الثنائى أحمد محيى وأحمد المحمدى، وأخرجه وليد الحلفاوى.ويشارك فى العمل النجوم: دلال عبدالعزيز وشيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيرين، بمشاركة نخبة من الفنانين ضيوف شرف: ناهد السباعى وبيومى فؤاد وعارفة عبدالرسول وسامى مغاورى، والعمل إنتاج مشترك بين شركتى سينرجى وروزناما.فى السطور التالية، يتحدث أبطال وصناع العمل لـ«الدستور»، عن تفاصيل صناعة المسلسل الذى أبهر الجماهير، وكيف كانت الكواليس، وتوقعاتهم لشكل المنافسة فى الموسم الدرامى الشتوى الحالى.قالت النجمة شيماء سيف إن أصعب التحديات التى واجهتها فى أثناء تصوير مشاهد شخصية «الروبوت زومبا» أنها كانت تُضحكها أمام الكاميرا، ما استلزم إعادة تصوير أكثر من مشهد، موضحة: «السيناريو ملىء بالكوميديا، وبمجرد أن أبدأ فى التمثيل مع عمرو وهبة كان الجميع يدخل فى نوبة ضحك هستيرية».وأضافت أنها وافقت على المشاركة فى المسلسل فور عرض الأمر عليها، لأنها رأت فيه «خلطة كوميدية رائعة»، لافتة إلى أن الاستعداد لتجسيد شخصية روبوت استغرق بعض الوقت، لأنه أمر نادر فى الدراما.وأشارت إلى أن تصنيفها ككوميديانة أمر يسعدها، لأنها ترى الكوميديا مسئولية كبيرة، مشددة على أنها تحرص على اختيار أدوار تختلف عما قدمته من قبل، مستهدفة التنوع. وقالت: «قدمت قبل ذلك كوميديا ضمن دراما اجتماعية جادة، مثل دورى مع الفنان يحيى الفخرانى فى مسلسل (بالحجم العائلى)»، مختتمة: «اخترت الكوميديا، وهى المجال الأصعب، والحمد لله نجحت فيه واكتسبت خبرة كبيرة».ذكرت الفنانة شيرين، التى تجسد دور والدة «سارة» خلال أحداث مسلسل «فى بيتنا روبوت»، أن تعطش الجمهور للأعمال الكوميدية هو سبب موافقتها على المشاركة فى هذا العمل، لأن الكوميديا تعد الوسيلة الأنسب لمناقشة قضايا المجتمع، كما أنها ترسم البسمة على وجوه الناس.وقالت: «أعتقد أن الجمهور أصبح متعطشًا للأعمال الكوميدية، فى ظل الفترة العصيبة التى نمر بها، كما أن المشاهد أصبح يشعر بالملل تجاه قصص العنف والدراما المعقدة، لذا فإن الكوميديا تفتح الباب أمام إنتاج أعمال جيدة وقادرة على المنافسة».وأشارت إلى أنها لا تنشغل أبدًا بفكرة البطولة بل بتقديم عمل متميز يترك بصمة لدى الجمهور، حتى لو كان من مشهد واحد كضيف شرف، موضحة أن الأعمال ذات البطولة الجماعية تنجح أكثر من الأعمال ذات البطولة الفردية.وتابعت: «أبحث دائمًا عن الدور المناسب الذى يحترم تاريخى الفنى، ولا أعمل لإثبات الوجود، بل لأضيف إلى رصيدى الفنى أعمالًا هادفة وذات قيمة تستحق أن أفخر بها طيلة حياتى».رأى الفنان عمرو وهبة أن شخصية الروبوت «لذيذ»، التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، فريدة من نوعها ويعتبرها من أهم الشخصيات التى قدمها خلال مشواره الفنى، مشيرًا إلى أن تصوير المسلسل لم يكن سهلًا على الإطلاق.وقال «وهبة» إن هدف المسلسل هو تجديد الكوميديا التى تقدم للجمهورين المصرى والعربى، مضيفًا أن «الشعب المصرى معروف بخفة دمه، ومهمة إضحاكه ليست سهلة، فالجمهور أصبح واعيًا بشكل كبير».وأعرب عن سعادته بالشهرة التى حققها المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن ذلك دليل على نجاحه بين الجمهور، وقال: «واثق من أن المسلسل سيكون نقطة تحول فى مشوارى الفنى، وأعتبر التعاون مع الفنان هشام جمال من أهم المكاسب التى حققتها».وأشاد بالمخرج وليد الحلفاوى، الذى يهتم بكل تفاصيل العمل وينجح فى أن يجعل فريق العمل عائلة متماسكة، مشددًا على أن طاقم العمل التزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسط توفير شركتى الإنتاج جميع مستلزمات الوقاية.أثنت النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز على المسلسل نظرًا للفكرة التى وضعها هشام جمال، والحبكة الدرامية المميزة التى كتبها المؤلفان أحمد المحمدى وأحمد محيى، ويخرجها وليد الحلفاوى نجل الفنان العبقرى نبيل الحلفاوى، إضافة إلى عشقها أعمال اللايت كوميدى.ورأت أن هناك عوامل أساسية ساعدت على خروج المسلسل فى أبهى صورة، وتصدره «التريند» من أول حلقة، منها الجمع بين جيلين مختلفين فى اختيارات نوعية الأعمال وطريقة التفكير، مشيرة إلى أن تقديم عمل درامى مكون من ٢٠ حلقة يعطى المؤلف والمخرج مساحة من الحرية والإبداع دون الاضطرار لعمل خطوط درامية فرعية كثيرة لملء الأحداث.ولفتت إلى أن الحلقات القليلة ميزت العمل بالإيقاع السريع، وأبعدت الكتابة الدرامية عن المط والتطويل، وخلقت إطارًا تشويقيًا مميزًا جعل المشاهد يتلهف على متابعة العمل حلقة بعد أخرى.وقالت: «وافقت على المشاركة فور معرفة الفكرة، لأننى أثق فى اختيارات هشام جمال، وأجسد خلال الأحداث دور والدته، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه مجتهد ودائمًا يسعى لتقديم أفكار مختلفة وجديدة للجمهور، وعندما تعاون مع ابنتى دنيا فى أول ألبوماتها كان صاحب فكرة طرح أغنيات الألبوم على مراحل».واختتمت: «هناك كيميا خاصة جمعتنى بفريق العمل، ووجدث أثناء التصوير مشاعر حب غمرتنى، وشعرت بأننى أم حقيقية لهؤلاء الأبناء، ولست ممثلة، وأؤكد أن الحلقات المقبلة ستكون بها مفاجآت كثيرة تجذب الجمهور لأنها الأولى من نوعها».أعرب الفنان والمنتج هشام جمال عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها عن المسلسل منذ عرض أولى حلقاته، مؤكدًا أنه يبحث- دائمًا- عن الأعمال المختلفة والمميزة، سواء على مستوى التمثيل أو الإنتاج.وقال «جمال» إنه اتفق مع المؤلفين أحمد المحمدى وأحمد محيى على كتابة عمل كوميدى مرتبط بالخيال العلمى، يحكى عن أسرة مكونة من زوج وزوجة فى بداية حياتهما الزوجية، ويعمل الزوج «يوسف»- وهى الشخصية التى يجسدها خلال الأحداث- فى عالم التكنولوجيا، فيخترع عددًا من الروبوتات، وتقرر الزوجة، التى تجسد دورها ليلى أحمد زاهر، الاستعانة بروبوت ليعيش معهما فى المنزل، ما يقلب حياتهما رأسًا على عقب. وعن تعاونه الدائم مع المنتج تامر مرسى، أوضح «هشام»- باعتباره مالك شركة روزناما- أن المسلسل يدخل ضمن تعاقدات مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تجرى فى إطار التعاون من أجل تقديم مشروعات درامية جديدة مميزة تهدف لإثراء السوق الدرامية، من خلال تقديم مسلسلات تناسب الأسر المصرية والعربية، على أن يجرى عرضها طوال العام وليس فقط خلال شهر رمضان.كشفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، عن أن شخصية «سارة» التى تقدمها خلال أحداث المسلسل قريبة جدًا من شخصيتها فى الواقع، حيث تتسم بخفة الظل ولديها فضول لمعرفة كل ما يدور حولها، مؤكدة أنها فور التواصل معها وعرض المشاركة فى العمل وافقت دون تردد، خاصة أن فكرة العمل فريدة من نوعها ولم تقدم على المستوى الدرامى من قبل.وأشارت إلى عقد جلسات مع والدتها التى أمدتها بمعلومات وساندتها ونصحتها بالكثير لإتقان الدور، حيث شعرت بأنه سيكون نقطة فارقة وبداية مشرقة فى مشوارها الفنى، خاصة أن مساحة الدور كبيرة، وهو ما زاد من مسئوليتها.وكشفت عن أن ثقة المخرج وليد الحلفاوى والفنان هشام جمال وإيمانهما بموهبتها جعلاها متحمسة لتقديم الشخصية بشكل أفضل، مضيفة: «المخرج كان داعمًا لى بقوة طوال الوقت، واستفدت كثيرًا من خبرته الفنية الكبيرة».وعن كواليس المسلسل قالت: «استمتعت بالأجواء المليئة بالمرح والتعاون بين صناع المسلسل، وسعيدة جدًا بالتعاون مع نخبة كبيرة من الفنانين، على رأسهم النجمة دلال عبدالعزيز، التى أعتبرها أمى الثانية وتتسم بالطيبة وخفة الظل، وقد نشرت الطاقة الإيجابية بين فريق العمل، وساعدت الجميع بخبرتها لخروجنا فى أفضل صورة».وعن غنائها تتر المسلسل بمشاركة هشام جمال، قالت: «أعشق الغناء وأحببت من البداية الغناء (ديو) مع هشام جمال، صاحب الفكرة وبطل المسلسل، وهى أغنية رائعة من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع مدين، وتدور فكرتها حول قيمة البحث فى الخيال العلمى لتصميم روبوت يتحكم فيه الإنسان لتنفيذ مهام الحياة اليومية، وهذه تعد المرة الأولى التى أغنى فيها بشكل رسمى وأقدم فيها تتر مسلسل».أعرب المخرج وليد الحلفاوى عن سعادته بردود الأفعال حيال استقبال الجمهور للمسلسل، مؤكدًا أنه يتمنى أن تستمر هذه الحالة الإيجابية حتى نهاية عرض حلقات المسلسل. وقال: «المسلسل يدور فى إطار من كوميديا الخيال العلمى، وتم تصويره بالكامل فى ٤ أشهر، بعد اضطرارنا للعمل على فترات متقطعة بسبب انتشار فيروس كورونا، وانتهينا منه بالكامل منذ شهر». وأضاف: «مشاهد شيماء سيف وعمرو وهبة، لكونهما (روبوت)، كان يجرى تصويرها أكثر من مرة لضبط الحركة والأداء والكلام، والكاميرات كانت تدور أحيانًا لمدة ٢٠ ساعة يوميًا، كما أن الاستعانة بالجرافيك أرهقت فريق العمل كثيرًا، من أجل إخراج المشاهد بطريقة صحيحة واستخدام تقنيات عالية».ونفى «الحلفاوى» ما تردد حول الاستعانة بمجموعة من المهندسين من روسيا لتصوير العمل، أو شراء إنسان آلى «روبوت» للاستعانة به فى التصوير، مشيرًا إلى أن شركتى «سينرجى» و«روزناما» للإنتاج الفنى رصدتا ميزانية ضخمة للعمل، لخروجه على أكمل وجه، مع توفير معدات تصوير وتقنيات عالية الجودة، بالإضافة إلى توفير كل التجهيزات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على فريق العمل.