نوال الزغبي تطرح كليب «عقلي وقف»

طرحت النجمة نوال الزغبي كليب أغنيتها الجديدة «عقلي وقف»، عبر قناة روتانا على موقع «يوتيوب».الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج فادي حداد.وتحضر الزغبي هذه الفترة لعدد من الأغاني السنجل لطرحهم خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تطرح ألبومها الجديد.