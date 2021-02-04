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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: تجهيز 6 مراكز ضمن مشروع «الاكتفاء الذاتى لمشتقات البلازما»

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:37 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مشروع قومي للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدوائية للبلازما تهدف في مرحلتها الأخيرة إلى التصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية، حيث يتم استيراد الأدوية الخاصة بمشتقات البلازما مما يكلف الدولة ويجعلها عرضة لنقص توريده من الدول المنتجة، كما يهدف المشروع إلى تأمين الاحتياجات من أدوية مشتقات البلازما ومن ثم التصدير للدول الإفريقية والشرق الأوسط، موضحة أن المشروع يتم على 3 مراحل حيث مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج أدوية مشتقات البلازما بالإضافة إلى إنشاء وبناء المصنع المحلي.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء هندسيًا من تجهيز وفرش 6 مراكز وتم استلامهم وهي (العجوزة - العباسية – دار السلام – الاسكندرية – طنطا - المنيا)، كما أنه جار تطوير 6 مراكز أخرى وهي (الإسماعيلية – سوهاج – شبين الكوم - دمياط) من قبل الشركات الاستشارية، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء غرف تجميد بحميع المراكز وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أنه تم الانتهاء من تجهيز المعمل المركزي الخاص بتحليل البلازما المجمعة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية ليكون بمثابة معمل مرجعي لعمليات تجميع البلازما محليًا، وجار الانتهاء من توريد تحليل الـ"NAT" الخاص بالبلازما المجمعة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة لاعتماد المراكز دوليًا، فضلًا عن دعم منظمة الصحة العالمية للمشروع منذ اليوم الأول، حيث ساهمت منظمة الصحة العالمية في دعم وزارة الصحة والسكان عن طريق توفير خبير دولي للمشروع قام بزيارة المراكز واعتماد الرسم الهندسي لها مما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير تدريب للقائمين على المشروع بعدد من الدول التي لها خبرة في مجال تجميع وتصنيع البلازما (ألمانيا– فرنسا– إيطاليا)، وتنظيم ورش تدريبية للقائمين على المشروع بواسطة خبراء أجانب، وتنظيم ورش تدريبية للقائمين على المشروع فيما يخص التصنيع الجيد، والاعتماد الدولي للمراكز، وجودة البلازما المجمعة، والاطللاع على المعايير المطبقة والمعممة، ومعايير ممارسة التصنيع الجيد GMP""، بالإضافة إلى زيارة أعضاء من مركز خدمات نقل الدم القومية إلى مركز تجميع البلازما كيدريون بلازما بألمانيا.

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