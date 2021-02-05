أشهر 12 فيلما عالميا تم تصويرها في مصر

مصر منارة العالم، خاصة في مجال الفنون بمختلف أنواعها، وتشكل دائما عامل جذب للمخرجين العالميين منذ سنوات طويلة جدًا والعلاقة بين هوليوود ومصر قديمة جدًا، واحتوت الكثير من الأفلام الأجنبية على بعض اللقطات من مصر أو عن تاريخ مصر، خاصة حقبة الفراعنة والمعابد والأهرامات المصرية مما يؤكد أهمية هوليوود الشرق.

Valley Of The Kings



- وادي الملوك Valley Of The Kings:



فيلم أمريكي إنتاج عام 1954، من بطولة روبرت تايلور وإليانور باركر، تم تصوير الفيلم في أكثر من محافظة في مصر منهم القاهرة والفيوم والسويس والأقصر، وظهر بالفيلم الراقصة الفنانة "سامية جمال" في مشهد تقوم بالرقص فيه، والفنان رشدي أباظة ظهر في دور مغني صعيدي يغني اغنية "يا عزيز عيني وأنا نفسي أروح بلدي". فيلم أمريكي إنتاج عام 1954، من بطولة روبرت تايلور وإليانور باركر، تم تصوير الفيلم في أكثر من محافظة في مصر منهم القاهرة والفيوم والسويس والأقصر، وظهر بالفيلم الراقصة الفنانة "سامية جمال" في مشهد تقوم بالرقص فيه، والفنان رشدي أباظة ظهر في دور مغني صعيدي يغني اغنية "يا عزيز عيني وأنا نفسي أروح بلدي".

The Spy Who Loved Me

- الجاسوس الذي أحبني The Spy Who Loved Me:



هو جزء من السلسلة الاشهر في العالم "جيمس بوند"، إنتاج عام 1977 تم تصويره بالكامل في مصر، وظهرت مصر بشكل جميل جدًا خاصة مشهد سفح الهرم وشكل الهرم مع الإضاءة كان مبهر للجميع، باقي مشاهد الفيلم تم تصويرها في بيت الكريتلية ومسجد ابن طولون ومحافظتي الأقصروأسوان. هو جزء من السلسلة الاشهر في العالم "جيمس بوند"، إنتاج عام 1977 تم تصويره بالكامل في مصر، وظهرت مصر بشكل جميل جدًا خاصة مشهد سفح الهرم وشكل الهرم مع الإضاءة كان مبهر للجميع، باقي مشاهد الفيلم تم تصويرها في بيت الكريتلية ومسجد ابن طولون ومحافظتي الأقصروأسوان.

Death on the Nile

- الموت على النيل Death on the Nile:



أحد الأفلام البريطانية الشهيرة تم انتاجه عام 1978 وتصوير الفيلم بالكامل في محافظة اسوان وبعض أجزاء من الفيلم في منطقة الأهرامات، من بطولة ميا فارو وبيتر أوستينوف، القصة مقتبسة عن رواية للكاتبة الشهيرة للروايات البوليسية أجاثا كريستي. أحد الأفلام البريطانية الشهيرة تم انتاجه عام 1978 وتصوير الفيلم بالكامل في محافظة اسوان وبعض أجزاء من الفيلم في منطقة الأهرامات، من بطولة ميا فارو وبيتر أوستينوف، القصة مقتبسة عن رواية للكاتبة الشهيرة للروايات البوليسية أجاثا كريستي.

Cairo Time

- بتوقيت القاهرة Cairo Time:



فيلم كندي من بطولة باتريشيا كلاركسون وأليكساندر سيديج تم انتاجه عام 2009، وتصويره بالكامل في محافظة القاهرة، ويعتبر من اكثر الافلام التى اظهرت احساس الأجانب بالفرحة والانبهار عند مجيئهم لمصر، تدور قصته عن صحفية كندية اتت الى مصر وتعرفت على صديق لزوجها مصري اسمه طارق سيكون مرشدها في مدينة القاهرة، وسيقعان في حب بعضهما البعض، وظهرت فيه الفنانة المصرية منى هلا في واحد من مشاهده. فيلم كندي من بطولة باتريشيا كلاركسون وأليكساندر سيديج تم انتاجه عام 2009، وتصويره بالكامل في محافظة القاهرة، ويعتبر من اكثر الافلام التى اظهرت احساس الأجانب بالفرحة والانبهار عند مجيئهم لمصر، تدور قصته عن صحفية كندية اتت الى مصر وتعرفت على صديق لزوجها مصري اسمه طارق سيكون مرشدها في مدينة القاهرة، وسيقعان في حب بعضهما البعض، وظهرت فيه الفنانة المصرية منى هلا في واحد من مشاهده.

مدينة الاصوات

- مدينة الأصوات City Of Sounds:



فيلم وثائقي ألماني تدور أحداثه بالكامل عن مدينة القاهرة وتم تصويره فيها ايضا، تم انتاجه عام 2015، يحكي عن الأصوات في القاهرة من أصوات الناس وصوت الأذان، لأصوات الحرف، وكان بطله الرئيسي الكينج الفنان محمد منير، شاركه البطولة الفنان رومان بونكا، وظهر في الفيلم الفنانان الشابان فتحي سلامة ومريم صالح. فيلم وثائقي ألماني تدور أحداثه بالكامل عن مدينة القاهرة وتم تصويره فيها ايضا، تم انتاجه عام 2015، يحكي عن الأصوات في القاهرة من أصوات الناس وصوت الأذان، لأصوات الحرف، وكان بطله الرئيسي الكينج الفنان محمد منير، شاركه البطولة الفنان رومان بونكا، وظهر في الفيلم الفنانان الشابان فتحي سلامة ومريم صالح.

Whatever Lola Wants Lola Gets



- كل ما تريده لولا تحصل عليه Whatever Lola Wants Lola Gets:



فيلم فرنسي كندي إنتاج عام 2007، بطولة لورا رامسي، اللي بتقوم بدور البطلة "لولا" التي تريد ان تتعلم الرقص الشرقي فتقرر المجييئ لمصر لتعلم الرقص وتقابل حبيبها المصري، لكنه يتخلى عنها وهنا تبدأ مغامرتها لتكون راقصة شرقية مشهورة، يدور الفيلم في شوارع القاهرة اهمها مصر الجديدة، وظهرت في الفيلم الفنانة مريم فخر الدين، والفنانة هند صبري التي قامت بدور مغنية. فيلم فرنسي كندي إنتاج عام 2007، بطولة لورا رامسي، اللي بتقوم بدور البطلة "لولا" التي تريد ان تتعلم الرقص الشرقي فتقرر المجييئ لمصر لتعلم الرقص وتقابل حبيبها المصري، لكنه يتخلى عنها وهنا تبدأ مغامرتها لتكون راقصة شرقية مشهورة، يدور الفيلم في شوارع القاهرة اهمها مصر الجديدة، وظهرت في الفيلم الفنانة مريم فخر الدين، والفنانة هند صبري التي قامت بدور مغنية.

Gallipoli

- جاليبولي Gallipoli:



فيلم استرالي انتاج عام 1981 من بطولة النجم الأمريكي ميل جيبسون وتدور احداثه حول قصة معركة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى، من وجهة نظر عدائين استراليين يذهبان لمحاربة الأتراك في المعركة، فيما يستعرض الفيلم مواجهتهما لأهوال تلك الحرب وتم تصوير بعض مشاهد الفيلم في القاهرة والجيزة ومنطقة الأهرامات.





فيلم استرالي انتاج عام 1981 من بطولة النجم الأمريكي ميل جيبسون وتدور احداثه حول قصة معركة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى، من وجهة نظر عدائين استراليين يذهبان لمحاربة الأتراك في المعركة، فيما يستعرض الفيلم مواجهتهما لأهوال تلك الحرب وتم تصوير بعض مشاهد الفيلم في القاهرة والجيزة ومنطقة الأهرامات.

Syriana

- سيريانا Syriana:



فيلم سياسي انتاج عام 2005 يتناول علاقة من يسيطرون على عالم البترول وكيف يؤثرون في السياسة العالمية وكيف يتأثرون بها من بطولة النجم الأمريكي جورج كلوني، وشارك فيه الفنان المصري عمرو واكد، وتم تصوير بعض مشاهد الفيلم في مصر في شوارع القاهرة.





فيلم سياسي انتاج عام 2005 يتناول علاقة من يسيطرون على عالم البترول وكيف يؤثرون في السياسة العالمية وكيف يتأثرون بها من بطولة النجم الأمريكي جورج كلوني، وشارك فيه الفنان المصري عمرو واكد، وتم تصوير بعض مشاهد الفيلم في مصر في شوارع القاهرة.

Jumper

- لاعب القفز Jumper:



فيلم خيال علمي انتاج عام 2008، تم تصوير بعض أجزاء منه في منطقة الأهرامات بالجيزة، قام ببطولة الفيلم هايدين كريستينسن.





فيلم خيال علمي انتاج عام 2008، تم تصوير بعض أجزاء منه في منطقة الأهرامات بالجيزة، قام ببطولة الفيلم هايدين كريستينسن.

المتحولون

- المتحولون Transformers: Revenge of the Fallen:



الجزء الثاني من سلسلة الأفلام الأمريكية الشهيرة المتحولون، انتاج عام 2009، قام ببطولته النجمة ميجان فوكس، والنجمة شيا لابوف، وتم تصوير الفيلم ما بين الولايات المتحدة والصين والأردن ومصر. وكانت منطقة الأهرامات مرة أخرى هي مكان تصوير الفيلم في مصر.





الجزء الثاني من سلسلة الأفلام الأمريكية الشهيرة المتحولون، انتاج عام 2009، قام ببطولته النجمة ميجان فوكس، والنجمة شيا لابوف، وتم تصوير الفيلم ما بين الولايات المتحدة والصين والأردن ومصر. وكانت منطقة الأهرامات مرة أخرى هي مكان تصوير الفيلم في مصر.

fair game

- لعبة عادلة Fair Game:



فيلم انتاج عام 2010، قام ببطولته النجم شون بن والنجمة نعومي واتس، والفنان المصري خالد النبوي، ويتناول قصة عميلة أمريكية تريد الإدارة الأمريكية لاانتقام من زوجها بعد أن هاجم إدارة الرئيس جورج بوش في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز، اتهم خلاله إدارة الرئيس الأمريكي بالتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية عن أسلحة الدمار الشامل لتبرير الحرب على العراق، ليكشف الفيلم عدم صحة الإدعاءات الأمريكية وقتها.

فيلم انتاج عام 2010، قام ببطولته النجم شون بن والنجمة نعومي واتس، والفنان المصري خالد النبوي، ويتناول قصة عميلة أمريكية تريد الإدارة الأمريكية لاانتقام من زوجها بعد أن هاجم إدارة الرئيس جورج بوش في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز، اتهم خلاله إدارة الرئيس الأمريكي بالتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية عن أسلحة الدمار الشامل لتبرير الحرب على العراق، ليكشف الفيلم عدم صحة الإدعاءات الأمريكية وقتها.

A Hologram for the King