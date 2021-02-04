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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء عقار مكون من 5 طوابق بعد تصدعه في المنيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:22 م
إخلاء عقار مكون
إخلاء عقار مكون
المنيا ـ على حسين
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أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مساء اليوم، عقارا مكونا من 5 طوابق بحي شمال المدينة من جميع سكانه بعد حدوث تصدعات به، تحسبا لانهياره فجأة لمعاينته من قبل لجنة هندسية وتحديد مدى صلاحيته.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء محمود خليل مدير الأمن، ترافقهما الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والعميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود حسين رئيس حي شمال المنيا، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد انتقلوا لموقع العقار الكائن في شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع عدنان المالكي لفحص العقار والإشراف علي عملية اخلائه من سكانه بعد تصدعه. 

وتبين أن العقار ملك ورثة فوزي شحاتة عبد الجليل، وتم تشكيل لجنة هندسية تضم الحماية المدنية ورئاسة حي شمال ومسئولين من شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لفصل تلك الخدمات عن العقار تحسبا لانهياره، وعمل كردون أمني حوله ومنع المارة من التجول خوفا علي حياتهم.

كما تقرر إغلاق الشارع أمام حركة السيارات والمارة وتكليف الإدارة الهندسية والتنظيم بأعمال الفحص والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المعاينة الأولية التي أجرتها الوحدة المحلية لمركز المنيا، أن العقار تعرض لميول بسيطة بسبب تهالك أحد أعمدة الخرسانية، وأنه ربما يحتاج لأعمال ترميم وتقوية جدرانه دون هدمه بالكامل، وأنه تم إخلاؤه من جميع سكانه خوفا علي حياتهم وذلك لحين صدور قرار نهائي يحدد موقف العقار وحالته الهندسية والفنية بمعرفة اللجنة المختصة.

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